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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı

Kadıköy İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı

ekipler

Deprem 

-hazırlık araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı.
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