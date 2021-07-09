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Kadıköy’deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy’deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Kadıköy’deki feci kaza yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Kadının fotoğrafları

Hastane Savcı Kalaba Alabalık Altın 

-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki kadına çarptı. Yaralı kadının kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsünün adliyede savcıya ifade vermesi bekleniyor. Kaza Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadına, Bülent K. hakimiyetindeki 34 DSY 862 plakalı Renault markalı araç kontrolden çıkarak hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki banka savrulan ve aracın altında kalan talihsiz kadın feci şekilde yaralandı. Kazanın ardından sürücü Bülent K. çevredeki kızgın kalabalık tarafından darp edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Feci kazada ağır yaralanan Güler Baykal’ın kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan adliyede işlemleri devam eden sürücünün savcıya ifade vermesi bekleniyor.
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