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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan 23 şüpheliye dava

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan 23 şüpheliye dava

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( İSTANBUL )- Savcılık, 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istedi İSTANBUL

Basın Açıklaması Hapis Cezası Oturma Eylemi Rektör Ataması Polis Ekipleri 


- Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etmek için Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı eyleme katılan, polis ekiplerine taş atarak mukavemette bulunan 2'si tutuklu 23 şüpheli hakkında 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etmek için Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı eyleme katıldığı, polis ekiplerine taş atarak mukavemette bulunduğu iddia edilen 2'si tutuklu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İhtara rağmen devam ettiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı'nca 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasaklandığı anlatıldı. Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması ile ilgili olarak Kadıköy'de 2 Şubat'ta 17.30 sıralarında İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grubun izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği, gruba yönelik dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayarak sloganlar atarak gösteri ve yürüyüşlerine devam ettiği kaydedildi. Polis ekiplerine taş ve benzeri cisimlerle saldırdılar Şüphelilerden 3’ünün polis ekiplerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulunduklarının anladığı iddianamede, diğer sanıkların da görevlilerin ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri, polis ekiplerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ederek mukavemette bulundukları aktarıldı. Taş, sopa ve tekmelerle polis araçlarına zarar verdiler Gösteriler sırasında bazı şüphelilerin taş ve sopalarla ve tekme atarak kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdiklerinin belirlendiği, bunların görüntü kayıtları ile sabit olduğu anlatıldı. İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi.
Sanıklar, konuyla ilgili basın açıklaması yapılacağını sosyal medyadan duyduklarını, anayasal demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapılacak ortama gittiklerini, herhangi bir uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis talebi İddianamede, 2’si tutuklu 23 şüphelinin, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.
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