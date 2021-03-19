Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polislere saldıran şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi



- Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı eylemlere katılarak polis aracına saldırdıkları, polislere taş atarak direndikleri gerekçesiyle 4’ü tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Kadıköy'de 2 Şubat'ta yapılan izinsiz eylemlere katılarak polis aracına taş ve tekme atarak zarar verdikleri, polis ekiplerine direndikleri gerekçesiyle tutuklanan A.K., H.K.H., N.E., Ö.Ş. ile tutuksuz şüpheliler M.C.D., R.A., Y.E.K, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği’nce Kadıköy’de her türlü gösteri, yürüyüşün yasaklanması kararına rağmen sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Kadıköy’de gerçekleşen gösterilerde, görevli polis memurlarına ve polis otosuna taş ve tekmeyle saldıran, izinsiz olarak gösteri yapan şahısların tespitine yönelik soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli şahısların olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerden yapılan teşhis işlemlerinde tespit edildikleri belirtildi.Polislere ve araçlarına taşla saldırdılarŞüphelilerin Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen izinsiz eylemlere katıldığı, polis ekiplerinin ‘dağılın’ ihtarlarına rağmen uymadıkları, emniyet ekiplerine ait araçları tekmeledikleri, çöp konteynırlarını tekmeleyerek yere düşürüp barikat oluşturdukları, ekip arabasının geçmesini engelledikleri anlatıldı. Şüphelilerden bazılarının, emniyet araçlarına taş fırlatarak ve tekme atarak zarar verdikleri, çevik kuvvet ekiplerine taş attıkları, polis ekiplerine direnerek görevlerini yapmalarına engel oldukları belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri kaydedildi.11 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendiİddianamede, 4’ü tutuklu 7 şüpheli hakkında “kamu malına zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” suçlarından toplamda 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.İddianame gönderildiği Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



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