Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kadıköy'de youtuber genci döven şahıslar yakalandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy'de youtuber genci döven şahıslar yakalandı

Kadıköy'de youtuber genci döven şahıslar yakalandı

Cep telefonu görüntüsü

Sosyal Medya Youtube Tahkikat Akalan Saldırı 

-Şahısların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmak üzere Kadıköy'de vatandaşla röportaj yapan Mert Armağan, yanına gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Mert Armağan adlı kişi kendi kanalında yayınlamak üzere sokakta vatandaşla röportaj yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre iki kişi Armağan'a saldırdı. Armağan o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, V.A.(20) ve K.K.(21) isimli şahısları yakaladı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Efsane Facebook ve Twitter PaylaşımlarıEfsane Facebook ve Twitter Paylaşımları
Facebook'ta En Çok Paylaşılan FotoğraflarFacebook'ta En Çok Paylaşılan Fotoğraflar
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Facebook'u Karıştırdı!Facebook'u Karıştırdı!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı