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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy’de yolcu minibüsünün makas terörü kamerada

Kadıköy’de yolcu minibüsünün makas terörü kamerada

Makas atan minibüs

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Cep Telefonu 


- Kadıköy’de E-5 karayolunda seyir halindeyken sürekli makas atarak ilerleyen hatlı minibüs sürücüsü, hem kendinin, hem yolcuların, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Sürekli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan minibüsün makas terörü başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Acıbadem - Kadıköy mevkii E-5 karayolunda 34 M 4647 plakalı yolcu minibüsü öğlen saatlerinde seyir halindeyken sürekli şerit değiştirerek makas atmaya başladı.
Hem yolcuları hem de etrafındaki sürücüleri de tehlikeye atan sürücüyü bir başka vatandaş saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Kimi zaman en sol şeritten en sağ şeride kimi zaman da en sağ şeritten en sol şeride geçiyor. (AZ-CGK-
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