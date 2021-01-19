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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

- Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

kadının araca bindirilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yaşlı Kadın Cep Telefonu Kadına Şiddet Polis Ekipleri Saldırı 


- Kadıköy'de yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonuna kaydeden bakıcı R.R.'nin gözaltına alındı. Kadıköy'de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı. (MB-
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