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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de trafikte makas atan minibüs şoförüne bin 483 TL ceza

Kadıköy’de trafikte makas atan minibüs şoförüne bin 483 TL ceza

minibüsün durdurulması

Minibüs Şoförü Para Cezası Akalan Çerikli Harekete Geç 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde bir hatlı minibüs sürücüsü E-5 karayolunda makas atarak ilerlemiş ve olay basında yer almıştı. Polis tarafından yakalanan minibüsün şoförüne bin 483 TL ceza kesildi. E-5 karayolu Acıbadem mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir hatlı minibüs şoförü yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerlemiş ve trafiği tehlikeye atmıştı. Basına da yansıyan olayın ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri, minibüsün sürücüsü olduğu tespit edilen E.T. isimli şahsı yakaladı. Şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Makas Atmak” içerikli 46/2g ve “Yakın Takip” içerikli 56/1c maddelerinden toplamda bin 483 TL idari para cezası işlemi uygulandı.
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