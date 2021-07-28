Kadıköy’de sır ölüm: Evinin banyosunda ölü bulundu

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Günlerdir haber alınmayan vatandaşın cesedinde bıçak izlerine rastlandı İSTANBUL



- Kadıköy’de kendisinden bir süredir haber alınmayan vatandaş, aile yakınlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrası evinin banyosunda polis tarafından ölü bulundu. Hayatını kaybeden şahsın vücudundaki bıçak darbelerini gören polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay, Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Topaloğlu (42) isimli vatandaştan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Topaloğlu’nun yaşadığı binaya gelen ekipler, dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi. Ev içerisinde arama yapan ekipler Topaloğlu’nun cansız bedenini banyoda buldu. Ekipler hayatını kaybeden Topaloğlu’nun cansız bedenini belediyeye ait cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Öte yandan Topaloğlu’nun vücudundaki bıçak darbelerini gören ekipler, şüpheli ölüme ilişkin çalışma başlattı. “2 gündür haber alınamıyormuş” Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Habibe Pamuk, “ Mahallemiz sakinlerinden olan bir ağabeyimizdi. İki gündür haber alınamıyormuş. Hayatını kaybetmiş fakat tam olarak nedeni bilinmiyor. Polis ekipleri ile sağlıkçılar geldi. Adamı aldı, götürdü. Şu an için bildiğimiz bu kadar. Ailesi ve mahalle sakinleri de cenaze için toplanıp gittiler” diye konuştu.

(ASK-CGK-

