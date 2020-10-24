Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de silahlı çatışma: Olayı gören 'Rambo Okan’ o anları anlattı

Kadıköy’de silahlı çatışma: Olayı gören 'Rambo Okan’ o anları anlattı

Olay anı ve yeri

Çatışma Güvenlik Önlemi Kalaba Silahlı Çatışma Alabalık 

-Rambo röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de bir grup ve şahıs arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olaya tanık olan Fenerbahçe'nin tanınmış amigolarindan Rambo lakaplı Okan Güler o anları anlattı. Olay, Kadıköy’de saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de otelden çıkan şahıs kendisini dışarıda bekleyen diğer grupla tartıştıktan sonra silahlı çatışmaya girdi. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan çatışmada Yasin Kiraz(38) isimli bir kişi yaralandı. Çatışmaya karışan diğer şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı şahıs Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, konuya hakkında çalışma başlattı. Olayı tanık olan Fenerbahçe'nin ünlü amigolarindan 'Rambo' lakaplı Okan Güler o anları anlattı. Güler, “Konakladığım otelden çıkış yaptığım esnada silah sesleri ve çatışmayı gördüm. Olay yerinde kalabalık vardı. Bir kişi yaralanmıştı" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı