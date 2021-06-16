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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de sağanak nedeniyle 3 evi su bastı

Kadıköy’de sağanak nedeniyle 3 evi su bastı

Su basan evler

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-İtfaiye ekipleri
-Su tahliyesi
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da beklenen yağmurun gelmesinin ardından Kadıköy’de 3 konutu su bastı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülen yağmur bulutlarının ardından öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Yağış Anadolu yakasının birçok noktasında hayatı felç etti. Kadıköy’de sağanak yağmurla birlikte yollar göle döndü. Kozyatağı Mahallesinde Cemil Akdoğan sokak üzerindeki 8 katlı 3 binanın bodrum katında bulunan dairelere sağanak sonrası su bastı.Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İSKİ VE itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Baskın sonrası evlerde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan evlerini su basan ev sakinleri İSKİ ekiplerine tepki gösterdi. Evini su basan Abdullah Olay, “Yolda çökme nedeniyle her yağmur yağdığında evimi su basıyor. Yolun yapılmasın için başvurduk henüz yapmadılar. Evdeki eşyalar su altında kaldı, çocuklar perişan oldu. İSKİ’yi arıyoruz saat 09.00’dan önce gelmiyorlar. Bize yardımcı olmuyorlar. Her seferinde aynısı oluyor” diye konuştu.
(AZ-
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