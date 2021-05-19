Kadıköy'de saat 19.19'da İstiklal Marşı balkonlarda okundu

-Vatandaşların görüntüsü

-İstiklal marşı okunması

-Bayrak sallayan vatandaşlar

-Genel



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonu ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'n okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı bir program esnasında vatandaşları saat 19.19 itibariyle evlerinin önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine saat 19.19' da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşayan vatandaşlarda, evlerinin balkon ve kaplarına çıktı. Kadıköy Belediyesi’ne ait bir TIR ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşliğinde saat 19.19 öncesi coşku ve kutlama yapıldı. 19.19'da Kadıköylüler balkonlarda, sokaklarda ve evlerinin camlarından önce saygı duruşunda durdu ve hemen ardından İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı sonrası bayrak ve alkışlarla vatandaşların eşlik ettiği o dakikalar renkli anlara sahne oldu. Otomobil sürücüleri de araçlarından inip İstiklal Marşı'na destek verdi. (YEİ

