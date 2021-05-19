Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de saat 19.19'da İstiklal Marşı balkonlarda okundu

Kadıköy'de saat 19.19'da İstiklal Marşı balkonlarda okundu

Belediyenin ses sistemli getirdiği TIR

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Kışla 

-Vatandaşların görüntüsü
-İstiklal marşı okunması
-Bayrak sallayan vatandaşlar
-Genel

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonu ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'n okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı bir program esnasında vatandaşları saat 19.19 itibariyle evlerinin önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine saat 19.19' da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşayan vatandaşlarda, evlerinin balkon ve kaplarına çıktı. Kadıköy Belediyesi’ne ait bir TIR ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşliğinde saat 19.19 öncesi coşku ve kutlama yapıldı. 19.19'da Kadıköylüler balkonlarda, sokaklarda ve evlerinin camlarından önce saygı duruşunda durdu ve hemen ardından İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı sonrası bayrak ve alkışlarla vatandaşların eşlik ettiği o dakikalar renkli anlara sahne oldu. Otomobil sürücüleri de araçlarından inip İstiklal Marşı'na destek verdi. (YEİ
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement