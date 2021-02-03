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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de polis aracına saldıran eylemciler yoldan geçen iki kişiyi darp etti

Kadıköy’de polis aracına saldıran eylemciler yoldan geçen iki kişiyi darp etti

Eylemcilerin polis aracına saldırması

Polis Aracı Hastane Toplantı Polis Ekipleri Rektör 

-Çöp konteynırıyla yolun kapatılması
-Darp edilen şahıslar konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, yola çöp konteynırı ile barikat kurarak polis aracına saldırdı. Eylemciler, yoldan geçen iki kişiyi de darp etti. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyurulmuştu. Kaymakamlıktan yapılan yasağa aldırış etmeyen eylemciler gün içerisinde sokağa çıkarak gösteri düzenledi.
Gösteriler sırasında eylemciler yola çöp konteynırını devirip barikat kurarak tekme ve yumruklarla polis aracına saldırdı. Gösteriler sırasında eylemciler, yoldan geçen B.G. ve M.C.A. isimli iki kişiyi de darp etti. B.G. ve M.C.A. polis ekipleri tarafından eylemcilerin arasından kurtarılırken, şahısları darp eden H.D. isimli gösterici gözaltına alındı. Ekipler tarafından hastaneye götürülen B.G. ve M.C.A., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Darp edilen B.G. ve M.C.A., hastane çıkışında olaya ilişkin, “Kadıköy’de gezerken eylemcilerin arasında kaldık, Kadıköy emniyete teşekkür ediyoruz, bizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

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