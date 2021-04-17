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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy’de park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Ağacın kaldırılması

Karantina Bild Şiddetli Rüzgar 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL )- Araç sahiplerinin karantinada olduğu ortaya çıktı İSTANBUL

- Kadıköy Caddebostan’da park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, araç sahiplerinden birinin karantinada olduğu öğrenildi. Olay, Kadıköy Caddebostan’da Hamam sokak üzerinde bulunan bir sitenin otopark kısmında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan 2 aracın üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırarak otomobillerin üzerinden kaldırdı. Ağacın devrilmesiyle 2 otomobilde hasar meydana gelirken, araçlardan birinin sahibinin karantinada olduğu öğrenildi. Site sakinlerinden Selçuk Semizoğlu, “Çok rüzgar vardı. 2 aracın üzerine ağaç devrilmiş. Araç sahiplerinden biri karantinada. Araçların birinde az hasar var, diğerinde çok hasar var. Ağaç çok eskiydi. Çocuklar burada oyun oynuyordu genelde. Cana gelmesin mala gelsin” diye konuştu.

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