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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi

Siren çalınma sesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kaymakamlık 


- Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Sosyal medyada merak konusu olan siren sesi hakkında paylaşımlar yapıldı. Paniğe neden olan siren sesi ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy’de bu gece (8 Kasım 2020) 23:42’de,Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’e ait binada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
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