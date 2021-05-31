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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü

Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü

Aracın alev aldığı anların görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Araç Yangını Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu 


- İstanbul Acıbadem D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çaresiz sürücü aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Yanan otomobil, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Olay, saat 14:00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracını gören otomobil sürücüsü, aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar, yanan aracı cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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