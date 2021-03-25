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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy’de oto galeriye kurşun yağdırdı

Kadıköy’de oto galeriye kurşun yağdırdı

Kurşun yağdırılan galeri

Görgü Tanığı Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırgan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Detay
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından oto galeri kurşunlandı. Silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken kurşunlar 3 araca isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Kadıköy’de Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden silahını çıkararak oto galeriye kurşun yağdırdı. Daha sonra caddede havaya ateş açan şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak saldırı da kimsenin yararlanmadığını tespit etti. Sağlık ekipleri bölgede her ihtimale karşın hazır bekletildi. Olay yeri gelen olay yeri inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kurşunların 3 araca isabet ettiği tespit etti. Ekipler tüm bulguları incelemek üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kurşunlar araçlara isabet etmiş Olayı gören görgü tanığı Sedat Sayan, “Oto galerinin önüne gelen bir kişi belinden silahı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar otomobillere isabet etmiş, bildiğimiz kadarıyla ölen yada yaralanan yok. Daha sonra cadde 6 ile 7 el havaya ateş açarak kaçtı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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