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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kadıköy'de omuz omuza korona virüs dansı

Kadıköy'de omuz omuza korona virüs dansı

Dans okulundan görüntüler

Kamera Cep Telefonu 

-Dans eden kişiler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da korona virüs vakalarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy'de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor. (MB-
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