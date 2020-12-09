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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu

Kadıköy’de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu

köpeği sırt üstü yatması

Sokak Köpeği Köpek Kamera Alabalık Cep Telefonu 

-köpeğin ritim tutması
-caddeden geçen insanlar

( İSTANBUL - ÖZEL)-Kadıköy’de sokak köpeği müzikle kendinden geçti İSTANBUL

- Kadıköy’de sokakta çalan müzikle kendinden geçen köpek izleyenleri güldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kadıköy’de Moda tramvay yolu üzerinde bir baterist sokak sanatçısının müziğini dinleyen sokak köpeğinin yere yatarak ayaklarıyla ritim tutması renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalık köpeğin yatarak sırtını kaşıdığını zannetse de köpeğin ayaklarını havaya kaldırdıktan sonra ritim tutarak müzikle kendinden geçmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. O renkli görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (AZ-
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