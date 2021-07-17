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Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi

Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi

Polis ekipleri

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Trafik akışı
-Sürücülerin evrak kontrolü
-Motorların aranması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği ve Selamiçeşme Trafik ekipleri, Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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