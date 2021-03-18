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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy'de lüks cip yan yattı

Kadıköy'de lüks cip yan yattı

yan yatan aracın görüntüsü

Polis Kadın Şoför 

-polis ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-kaza yapan kadının görüntüsü
-vatandaşlar
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de lüks cipi ile seyir halindeyken ara yola girmek isteyen araç şoförü hızın etkisiyle önce direğe çaptı. Sonra aracı yan yattı, aracın içinde sıkışan kadın şoför çevredekilerin müdahalesi ile aracın içinden çıkarıldı. Olay 14.00 da Bağdat Caddesi 126 numaralı Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Meral Akçalı yönetiminde ki 34 PIM 26 plakalı Land Rover markalı lüks araç viraja hızlı girdi. Hızının etkisi ile virajı alamayan araç önce yolun kenarındaki direğe çarptı saha sonra yan yattı. Vatandaşların sıkışan sürücüyü müdahale ederek araç içinden çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yan yatan aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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