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Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de kundaklama: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Polis

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme
-Vatandaşlar
-Genel
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de park halindeki 2 araç kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay, Kadıköy’de Göztepe Mahallesi Evsen sokak üzerinde 21.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın otoparkında park halinde bulunan 2 araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 2 aracı söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede tüm bulgulara yönelik araştırma yaparken, polis bölgede geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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