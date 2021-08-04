Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kadıköy’de korkutan depo yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy’de korkutan depo yangını

Kadıköy’de korkutan depo yangını

Görüntü Montaj tünelde

Polis Bild Yangın Polis Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinin çalışması
-vatandaşların olay yeri görüntsü
-yangın soğıtma çalışması yapan ekipler
-röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kadıköy’de 9 katlı binanın deposunda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü İSTANBUL

- Kadıköy Sahrayıcedit Batman Sokak’ta 9 katlı binanın giriş katında depo olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kadıköy Sahrayıcedıt Mahallesi Batman Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş katında depo olarak kullanılan daire kısmında saat 23.50 sularında bir parlama yaşandı. Parlama sonucu çıkan yangınla birlikte çevredeki vatandaşlar sokağa dökülürken durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yangını fark eden apartman sakinlerinin birbirlerini uyarması sonucu olası bir facianın önüne geçildi. Yaşanan yangında; can kaybı ya da yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı. Apartman sakinlerinden Çetin A, “ Bu apartmanda oturuyorum burası depo olarak kullanılıyordu. Ne olduğu anlamadık. Binada Herhangi bir alarm çalmadı. Bina sakinleri birbirini uyarlardı. Aşağıya indik gördüğünüz manzara ile karşılıktık. Açıkçası ne olduğunu neden yangın çıktığını bilmiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı