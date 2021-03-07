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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kadıköy’de kısıtlama günü korona virüs denetimi

Kadıköy’de kısıtlama günü korona virüs denetimi

Polis ekipleri ile personel diyalog

Polis Diyalog Polis Ekipleri 

-Otel lobisi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge sonrası Kadıköy’de otel denetimi gerçekleştirildi.
Polis ekipleri otel sınırları içerisinde uyulması gereken kuralları hatırlatarak, incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge sonrası İstanbul’da da oteller polis ekipleri tarafından denetlendi. “Dinamik Denetim Modeli”nin hayata geçirildiği belirtilen genelge sonrası Kadıköy’de bulunan bir otelde korona virüs ile mücadele kapsamında denetlendi. Otele giriş yapan ekipler maske, sosyal mesafe ve maske başta olmak üzere otel restoran ve lobisinde incelemeler yaparak yetkililere sürece ilişkin bilgiler verdi.
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