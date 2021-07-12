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Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )-Valilikten açıklama: "İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" İSTANBUL

Sosyal Medya Akalan İbadet Basın Açıklaması Gözaltı 


- Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren şüphelilerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat 00.55 sıralarında Kadıköy İlçemiz Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (GE-
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