Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şahısların emniyetten çıkarılışı

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Sosyal Medya Savcı Polis Merkezi Altın Gözaltı 


- Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans eden 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkan 3 kişinin müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı