Kadıköy’de İSKİ’nin çalışmasında su borusu patladı, metrelerce yükseğe su fışkırdı

-Suyun metrelerce fışkırması

-Arabasını yıkayan vatandaş

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesi

-Röportaj

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de İSKİ görevlilerince çalışma yapıldığı sırada yol altında bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkıran su çevreye yayıldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken kimisi de fışkıran suyun altında otomobilini yıkadı. Kadıköy Fikirtepe Hızırbey Caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre İSKİ görevlilerince yol altında bulunan su borusu hattında çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su çevredeki yola ve iş yerlerine sıçradı. Fışkıran su nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kimi vatandaşın ise fışkıran su ile arabasını yıkaması ilginç anlara sahne oldu. Hasan Elalmaz, “Yeni asfalt atıldı tekrar kazıldı. Daha önce de doğalgazı patlattılar şimdi suyu patlattılar. Bunlar hep vatandaşın cebinden çıkıyor. Sözde barajlarda su yok. Çok su aktı. Şimdi millet bedavaya araba yıkıyor” dedi.

(CGK-

