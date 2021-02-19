Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy'de İşçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı

Kadıköy'de İşçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı

Olay yeri

Polis Çömlekçi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Mağdur olan işçiler
-Polis
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de sabah saatlerinde kağıt toplama deposunda kalan işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı. Olay, sabah saat 05.00 sularında Kadıköy Merdivenköy mahallesi çömlekçi çukuru sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan kağıt toplama deposu içerisinde işçilerin kaldığı koğuşta meydana geldi. Yaklaşık 40 kişinin kaldığı koğuşlarda kalan işçilerin sabah erken saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını fark ettiler. Durum polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ifadeleri alınmak üzere mağdur olan işçileri emniyete çağırdı. Olayın yaşandığı yerde kalan Mehmet Güney isimli vatandaş, "Burası kağıtçıların toplu olarak kaldığı yer. 40 dakika önce biri girmiş içeri 20 ye yakın cep telefonu alıp gitmiş. 30-40 kişi kalıyor burada. Hiç farkına varamadım. Herkes ayrı yerde yatıyor adam girmiş içeri 6 ,7 ayrı yatılan yerden almış gitmiş. Gören hiç kimse yok. Şüphelendiğimiz kimsede yok. Gördüğümüz kimsede yok." Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili çalışma başlatıldı. (MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement