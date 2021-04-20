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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy’de iftara dakikalar kala yangın paniği: 1 yaralı

Kadıköy’de iftara dakikalar kala yangın paniği: 1 yaralı

Görüntü montaj tünel

Yangın Paniği Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-Görüntü ismi:
-Olay yeri
-itfaiye
-cep telefonu kamerası(Yangın anı)
-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de iftara dakikalar kala bir binanın çatı katında yangın çıktı. Mahsur kaldığı evden kurtulmaya çalışan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Olay, Kadıköy Yenisahra Mahallesi Aygün Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katına ait dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Daire içerisinde hızla büyüyen alevler çatıya da sıçradı. O esnada evin içerisinde bulunan Şaziye Tırşo isimli yaşlı kadın alevlerden kaçmaya çalıştığı esnada merdivenden yuvarlanarak hafif yaralandı.Binadan gelen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale ederken, Şaziye Tırşo isimli yaşlı kadın ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.Olaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden Mustafa Polin, "Yangın çatı katında çıkmış şofbenden çıktığını söylediler ama tam olarak bir bilgimiz yok. Herhangi bir can kaybı yok. Yangın sonrası maddi hasar da oluştu” diye konuştu.

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