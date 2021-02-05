Kadıköy’de HDP’li vekiller yolu kapattı, polis müdahale etti

-Gözaltılar

-Yol kapatma



( İSTANBUL )- Kadıköy’de Boğaziçi eylemine katılanlardan bazıları gözaltına alındı İSTANBUL



- Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili yapılan eylemde HDP’li bazı vekiller yola oturarak trafiği engelledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Ayrıca eyleme katılan bazı kişiler de polis tarafından gözaltına alındı. Kadıköy’de dün akşam saatlerinde bazı noktalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili eylem ve gösteri düzenlendi.

Eyleme katılan bazı kişiler polislerin müdahalesiyle gözaltına alındı. Ayrıca eyleme katılan HDP’li milletvekilleri yol üzerinde oturarak araç gidiş gelişini engelledi. Yere oturan eylemciler, polisin çabası sonucu kaldırılınca yol tekrar araç geçişine açıldı.



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