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Kadıköy’de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadıköy’de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada

Kadıköy’de genç kızların tehlikeli 'martı' yolculuğu kamerada

scooterle yolda ilerleme anları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Genç Kız Genç Kızlar Kamera Cep Telefonu 


- Kadıköy’de 'martı' isimli elektrikli scooter kiralayan iki genç kız E-5 karayolunda yasak olmasına rağmen yolculuk etti. Araçların hızla geçtiği anlarda bir yandan telefonla oynayan diğer yandan scooter süren genç kızların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Elektrikli scooter sürücüsü iki genç kız tek bir scooter üzerinde E-5'te yolculuk yaptı. E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde yanlarından hızla geçen araçlara aldırış etmeden seyir etmeye devam eden gençler, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Öte yandan bir eliyle telefon kullanan diğer eliyle ise martıyı süren gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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