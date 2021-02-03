Kadıköy'de eylemciler polis araçlarına saldırdı

-taş atılması

-görüntü tünelde



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasının ardından çıkan olaylarda Kadıköy'de izinsiz eylem yapan kişiler polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan, polislere mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada; İstanbul’da çeşitli ilçelerde 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.



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