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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de eylemciler polis araçlarına saldırdı

Kadıköy'de eylemciler polis araçlarına saldırdı

polis aracına saldırı

Polis Aracı Polis Kamera İzinsiz Gösteri Saldırı 

-taş atılması
-görüntü tünelde

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasının ardından çıkan olaylarda Kadıköy'de izinsiz eylem yapan kişiler polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan, polislere mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada; İstanbul’da çeşitli ilçelerde 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.
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