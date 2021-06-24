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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

- Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Polis ekipleri

Trafik Denetimi Trol 

-Detay
-Genel
-Denetim

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy’de Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulanırken, sürücülerin GBT sorgusu yapıldı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek. (AZ-CGK-
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