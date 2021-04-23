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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy’de dans ve müzik eşliğinde 23 Nisan coşkusu

Kadıköy’de dans ve müzik eşliğinde 23 Nisan coşkusu

Bando takımı

-Araç korteji
-Dansçılar
-Vatandaşlar
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi, korona virüse tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı otobüslü bando takımıyla kutladı. Türk bayrakları sallayarak evlerinin balkonlarından bando takımına eşlik eden çocuklar ve aileleri, renkli görüntüler oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Odabaşı’da katılım sağladı. Kadıköy Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara coşkulu bir bayram yaşattı. Kadıköy sokaklarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı otobüslü bando takımı eşliğinde kutlandı. Fenerbahçe, Kalamış ve Suadiye başta olmak üzere Kadıköy'ün bütün caddelerinde otobüsle dolaşan bando takımı, müzikler ve marşlar söyleyerek çocuklara neşeli bir gün yaşattı. Evlerinde bulunan çocuklar ve aileleri de balkonlardan Türk bayrakları sallayarak bando takımına eşlik etti. Gerçekleştirilen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Kadıköy’de bulunan 21 mahallede gün boyu kutlamalar devam edecek.
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