Kadıköy’de bisikletle çevre dostu teslimat: “Patronsuz Kurye”

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Kadıköy’de patronsuz ve bisikletli kurye dönemi İSTANBUL



- Kadıköy’de bir grup bisiklet tutkunun girişimiyle hayata geçen “Patronsuz Kurye” çevre dostu yaklaşımıyla evlere bisikletli teslimat gerçekleştirerek esnafla müşteriyi buluşturuyor. Aralarında müzisyen, ressam, öğrenci gibi pek çok farklı iş alanlarından kişilerin de bulunduğu ekip aynı zamanda Kadıköy’ü otomobil ve motosiklet seslerinden uzaklaştırarak daha çevreci bir iş modeli geliştirmeyi hedefliyor. İstanbul Kadıköy’de bir grup bisiklet tutkunu, bisikletle de kuryelik yapılabileceğini göstermek istemeleriyle başlayan hikayesi “Patronsuz Kurye”yi hayata geçirdi. Aralarında müzisyen, ressam, öğrenci gibi pek çok farklı iş alanlarından kişilerin bulunduğu ekip, Kadıköy esnafıyla müşteriyi buluştururken aynı zamanda çevreci bir yaklaşım sergiliyor. Kuryeler, esnaflardan aldıkları paketleri adreslere bisiklet aracılığıyla sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Aynı zamanda bisikletle sokak aralarında rahat yol alabilen kuryeler, motosikletli kuryelere göre evlere çok daha hızlı teslimat yapabiliyorlar. Motosiklet ve otomobil yerine bisiklet kullanmayı tercih eden Patronsuz Kurye ekibi Kadıköy’ü çevre ve gürültü kirliliğinden kurtarmayı da amaç ediniyor. Çevreye duyarlı yeni iş modeliyle teslimat sektöründe rekabete giren ekip, bisikletli teslimat anlayışını tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bisikletli teslimattan müşteriler de memnun İstanbul’da alışılmışın dışında olan bisikletli kuryeleri gören müşteriler duruma ne kadar şaşırsa da oldukça memnunlar. Trafik sorunu olmayan bisikletlerle, motosiklet ve otomobillere göre çok daha hızlı teslimat gerçekleştiren kuryeler müşterilerden de olumlu tepkiler alıyorlar. Hem hızlı, hem güvenli, hem de çevreci bisikletli teslimat dönemi müşterilerin de takdirini kazanıyor. “Amacımız bisikletli teslimatı sürdürülebilir hale getirmek” Patronsuz Kurye ekibinden Ali Karadeniz, bisikletli kuryelik hakkında, “Bisikletli kuryelerin neler yapabileceğini göstermek için bu çalışmaya başladık. Hem egzoz solunumu olmayan hem de çevreye örnek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Şu an içinde aralıksız bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız arasında müzisyen, ressam, işletmeci gibi birçok farklı profilden insan var. Aslında bir mozaiğiz. Bizi gören müşterilerimiz öncelikle şaşırıyor. Sonraki tepkileri ise bisikletle siparişlerin nasıl bu kadar hızlı gelebildiği yönünde oluyor. Şu gerçek ki yakın konumlarda motosiklet ya da otomobillerden daha hızlıyız. Trafik derdimiz yok en başta. İleriye dönük olarak ise ilk amacımız bu çalışmayı sürdürülebilir hale getirmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte dünya üzerinde bulunan örnekleri inceleyerek yol almaya devam edeceğiz. Bizler de umarım bu işlerin Türkiye’de de yapılabileceğini herkese göstereceğiz.” diye konuştu.



