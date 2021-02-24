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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar sabah sporunda buluştu

Kadıköy'de 65 yaş üstü vatandaşlar sabah sporunda buluştu

Görüntü montaj tünel

Mel B Egzersiz Etiler Beden Eğitimi 

-Drone görüntüsü
-Spor yapan vatandaşlar
-Eğitmenler
-Yetkili ile röp.
-Vatandaş ile röp.
-Detay

( İSTANBUL ) -- Kadıköy’de 65 yaş üstü vatandaşların sabah sporu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek bir araya geldi ve sabah sporu yaptı. 65 yaş üstü vatandaşların sabah sporu havadan görüntülendi. Kadıköy Belediyesi tarafından özellikle pandemi sürecinde evde bulunmak durumunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte 65 yaş üstü sporseverler, uzman eğitmenler eşliğinde sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek egzersizlerini yaptılar. Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlar eğitmenin gösterdiği hareketleri sırayla yaparak eşlik etti. “Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ediyoruz” Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Birim Sorumlusu Volkan Budaksal etkinlik hakkında, “Kadıköy belediyesine ait Altı Parkta sabah sporlarımız günde yaklaşık 200 vatandaşımız da beraber devam etmektedir. Bugün burada da sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sabah sporumuza temel beden eğitimi hareketleri ile başlıyor, ilerleyen dakikalarda biraz daha hareketlendirerek çalışmalarımızı sonlandırıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle evde kalan vatandaşlar fiziksel olarak biraz gerilediler. Bu sebeple etkinliğe katılan bireylerimiz gerçekleştirilen spor çalışmasından oldukça memnun” diye konuştu.
Spor etkinliğine katılım sağlayan vatandaş Fatma Özdener ise, “Belediye başkanımızın böyle bir etkinlik gerçekleştirmesi bizi çok mutlu etti. Adeta bize yeniden yaşam sevinci verdi. Bu etkinlik sayesinde her türlü Spor aktivitesine bir arada gerçekleştirebiliyoruz” dedi.
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