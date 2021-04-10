Kadıköy’de 5 katlı binanın teras katında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

-İtfaiye ekipleri

-Söndürme çalışmaları

-Yaralılardan detay



( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kadıköy’de 5 katlı binanın teras katında elektrik ısıtıcısından başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm daireyi sardı. Evin içerisinde bulunan ve yoğun duman ile alevler arasında mahsur kalan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yanan bina havadan görüntülendi. Yangın, Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın teras katında bulunan elektrik ısıtıcısını alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede tüm daireye yayıldı. O esnada evin içerisinde bulunan 3 kişi yoğun duman ve alevler içerisinde mahsur kaldı. Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise daire içerisinde mahsur kalarak yaralanan 3 kişiyi kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alırken, alev ve dumanlara maruz kalan 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin vücudunda yanıklar meydana geldi. (MB-



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