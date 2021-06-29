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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

montaj tünelde

Güvenlik Önlemi Yangın Yeri Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiyenin yangına müdahalesi
-itfaiye
-yangın yeri
-dumandan etkilenenler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1’inci katında bulunan dairenin yan tarafına uzantı olarak yapılan oda bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye sepeti yardımıyla kurtarıldı. Yangına uykuda yakalanan bir kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale ederek ayakta tedavi etti. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangını gören Ahmet Acar, “ Sabah saatlerinde iş yerimizi açmaya geldiğimizde yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apart odalarda kalan bir kişi hayatını kaybetmiş” diye konuştu.
(CGK-
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