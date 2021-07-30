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Kadıköy Belediyesi’nden Manavgat ve Marmaris’e destek
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kadıköy Belediyesi’nden Manavgat ve Marmaris’e destek

Kadıköy Belediyesi’nden Manavgat ve Marmaris’e destek

kamyonlar

Orman Yangınları Yardım Konvoyu İçme Suyu Orman Yangını Yangına Müdahale 

-su şişeleri
-kadıköy arama kurtarma
-başkan odabaşı
-araçların yola çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy Belediyesi, ülkenin değişik noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Manavgat ve Marmaris’e; araç, personel ve barınma malzemeleri gönderdi. Giden personel arasında orman yangınıyla mücadele eğitimi almış Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı üyeleri (BAK Kadıköy) ve veteriner hekimler de yer alıyor. Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangına müdahale edilirken olumsuz etkilenen bütün canlıların yanında olmak için Kadıköy Belediyesi’nden 17 araç ve 42 kişilik uzman ekip desteğe gitti. Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ilk etapta bin 500 battaniye, bin 500 koli kıyafet ve oyuncak, 500 adet hiç kullanılmamış yorgan ve 100 adet yastık, içme suyu ve bin 500 adet bebek bezi, 17 araç ile dün gece yola çıktı. Sabah saatlerinde, Manavgat’a ulaşan yardım konvoyunu uğurlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yaşanan felaketler yüreğimizi yakıyor. Bu tahribatın telafisi çok zor. Bütün canlıların yaralarını sarmak ve felaketin daha da büyümemesi için elbirliği ile çalışacağız. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan ormanlarımıza, geleceğimiz için sahip çıkmak ve Kadıköylülerin dayanışma ruhunu taşımak için arkadaşlarımız felaket bölgesinde çalışmaya gidiyor. Şimdilik acil ihtiyaç kalemlerini tespit ederek, ekiple birlikte gönderdik. Bölgeden gelecek taleplere göre, kampanya düzenleyebiliriz. Biz, Kadıköy olarak, bu felaketin izlerini silmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kadıköy’ün de Kadıköylünün de aklı bütün canlılarda” dedi.
(CGK-
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