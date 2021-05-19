KADES'i kullanan kadın hayata tutundu



- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kocası B.S. (36) tarafından baltalı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu H.A. (33), kendini kilitlediği evlerinde Kadın Destek Uygulaması (KADES)'nı kullanarak hayata tutundu. Uygulama sayesinde çok kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kendilerine de baltayla saldıran koca B.S.’yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Eli baltalı saldırgan B.S., hastaneye kaldırılırken, büyük bir korku yaşayan çaresiz kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Manisa'da Kadın Destek Uygulaması (KADES)'ndan kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Şehzadeler ilçesindeki olaya 5 dakika içinde intikal etti. Akpınar Mahallesi’ne giden polis ekipleri kendisini eve kilitleyen bir kadın ve dışarıda eli baltalı saldırgan kocayla karşılaştı. Suriye uyruklu eşi H.A.’ya baltayla saldırmaya çalışan öfkeli koca B.S.’yi sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri B.S.'nin kendilerine de baltayla saldırması üzerine önce havaya iki el ateş etti ardından ayağından vurdu. Ayağından yaralanan B.S. evin deposundan aldığı bıçakla yeniden polislere saldırmak isterken çok sayıda polis tarafından B.S. etkisiz hale getirilerek Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Korkudan kendisini eve kilitleyen H.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (SC-

