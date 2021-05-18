Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

Kademeli Normalleşmenin ikinci gününde trafik yoğunluğu

Yayalardan görüntü

Toplu Taşıma Trafik Yoğunluğu 

-Trafikten görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 17 günlük Tam Kapanma süreci dün sabah 05.00’da sona erdi. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ‘de geçerli olan Tam Kapanma dün sabah saat 05.00’da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu. Kademeli Normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü.
Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.
(DH-
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement