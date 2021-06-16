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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kademeli normalleşme ille birlikte fuarlar da açıldı

- Kademeli normalleşme ille birlikte fuarlar da açıldı

Fuardan detay

Market Psikoloji Savunma Sanayi Psikolojik Tedavi Ziyaretçiler 

-röportaj
-stantlardan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kademeli normalleşmeyle birlikte bir süredir kapalı olan fuarlar da kapılarını ziyaretçilerine açmaya başladı.
BeautyEurasia fuarı da yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katılımıyla açıldı. Korona virüs vaka sayısını azalmasıyla birlikte Türkiye'de kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Bununla birlikte bir süredir kapalı olan fuarlar da kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. BeautyEurasia fuarı da meraklıları için açıldı. Fuara yerli ve yabancı bir çok firma katıldı.
Fuara girişler de ziyaretçilerin tek tek ateşi ölçüldü ve HES kodları sorgulandı. Fuara katılan firmalardan L’ACTONE Holdik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat fuarların açılmasını uzun süredir beklediklerini belirterek, ”İnanın yerli markanın dünyaya açılması için bir olanak bu fuarlar. Biz pandemi döneminden sonra bu açılmayı bekliyorduk. Heyecanla müşterilerimiz gelmeyi istiyordu. Çünkü her ne kadar iletişimimiz wiwer veya birtakım görüntülü sistemler üzerinden olsa da el ile temas ürünlere dokunmak çok önemli burada o imkanı yaşıyoruz çok mutluyuz. Firmamız bir çok spreyler yapıyor kendi markalarımız var. Dünyanın 46 ülkesine ihracat yapıyoruz. Genellikle oda spreyi konularında dezenfektan konularında uzmanlığımız olsa da bunun yanında kozmetik, renkli kozmetik saç bakım ürünleri birçok konuda hizmet veriyoruz. Kendi markamız yerli ve milli markayla tüm dünyaya açıldık dünyanın tüm süper marketlerinde hizmet veriyoruz. Biz Türkiye’de çok küçük varız dünyanın birçok yerinde daha çok varız. Amacımız ihracatı artırmak ve ülkeye döviz girdisi sağlamak. Yerli ve milli markanın dünya çapında büyümesini sağlamak istiyoruz. Biliyorsunuz ki ekonomimizde ve dünya da birçok krizler yaşandı. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı krizlerin içinde en hızlı ilerleyen sektör kozmetik o yüzden ülkemizde de yerli ve milli bir marka olarak ön plana çıkması için büyük bir fırsattı bu. Biz pandemi döneminde de gördük ki kozmetiğe de büyük bir talep var. İnsanlar her ne kadar evinde yaşasa da kozmetik kullanmaya devam etti. Nasıl ekmek almaya devam ettilerse kozmetik almaya da devam ettiler. Biz de bunda yerli ve milli marka olarak bütün dünya ya ihracatımızı yaptık. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı verilerine göre en çok talep edilen ilk üç sırada kozmetik vardı. 1. sırada fırıncılık ekmekçilik, 2. sırada savunma sanayi ama sonuçta kozmetik her zaman tercih edilen ürün oldu. Bir nevi psikolojik tedavi yapıyoruz kozmetikle” diye konuştu.
(VK- RU- Görüntü dökümü Fuardan detay, röportaj, stantlardan detay
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