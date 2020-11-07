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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kaçkar Dağları'ndaki yaylalara kar yağdı - RİZE

Kaçkar Dağları'ndaki yaylalara kar yağdı - RİZE

- Yayladan görüntüler - Kaçkar Dağlarından görüntüler - Kar ve çocuklardan görüntülerKaçkar Dağları'ndaki yaylalara kar yağdıRİZE (AA) - Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan yaylalara kar yağdı.Beyaz örtü, yaylalar ve orman dokusunda güzel görüntüler ortaya çıkardı.Huser, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.Yetkililer, gelecek hafta hava şartlarının iyi olmasının beklendiğini belirterek, yaylacıların dönüş hazırlıklarını yaparak yaylalardan ayrılmalarını istedi.Öte yandan, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yüksek kesimleri de beyaza bürünmeye başladı.
İşletmeciler, çok sayıda tesisin Kovid - 19 tedbirlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Kar Kalınlığı Yağan 

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