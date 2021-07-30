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Kaçkar Dağları'na tırmanırken yaralanan 2 Ukraynalı dağcı için çalışma başlatıldı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kaçkar Dağları'na tırmanırken yaralanan 2 Ukraynalı dağcı için çalışma başlatıldı

Kaçkar Dağları'na tırmanırken yaralanan 2 Ukraynalı dağcı için çalışma başlatıldı

Ekiptekilerden röportaj

Kayalı Şili Helikopter Yaralı Dağcı 

-Jandarma detay
-Ekiplerden detay

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar dağlarına tırmanan gruptan 2 kişi kayalıklara düşüp yaralandı. Çamlıhemşin ilçesinde Kavrun Yaylası yolu üzerinden Kaçkar Dağları’na tırmanmak isteyen 8 kişilik bir gurup dağcıdan saat 14.00 sularında Maryna Shavkutina (35) ve Mykola Shynkevych (45) isimli iki dağcı düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer 2 dağcının yardım istemesi üzerine bölgeye gelen UMKE ve Jandarma ekipleri 2 Ukraynalı dağcıyı kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede diğer ekipler de yaralı dağcılara ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, yoğun sis nedeniyle 3 bin 750 metre rakımdaki bölgeye ulaşabilmek için araçlarını terk ederek çalışmalarını yaya olarak sürdürmeye başladı.
Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin olay yerine ulaşması bekleniyor.
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