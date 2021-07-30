Kaçkar Dağları'na tırmanırken yaralanan 2 Ukraynalı dağcı için çalışma başlatıldı

-Jandarma detay

-Ekiplerden detay



( RİZE ) RİZE



- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar dağlarına tırmanan gruptan 2 kişi kayalıklara düşüp yaralandı. Çamlıhemşin ilçesinde Kavrun Yaylası yolu üzerinden Kaçkar Dağları’na tırmanmak isteyen 8 kişilik bir gurup dağcıdan saat 14.00 sularında Maryna Shavkutina (35) ve Mykola Shynkevych (45) isimli iki dağcı düşerek yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer 2 dağcının yardım istemesi üzerine bölgeye gelen UMKE ve Jandarma ekipleri 2 Ukraynalı dağcıyı kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede diğer ekipler de yaralı dağcılara ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, yoğun sis nedeniyle 3 bin 750 metre rakımdaki bölgeye ulaşabilmek için araçlarını terk ederek çalışmalarını yaya olarak sürdürmeye başladı.

Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ekiplerin olay yerine ulaşması bekleniyor.

