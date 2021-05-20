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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kaçırıldığını iddia ettiği kızını geri istiyor

Kaçırıldığını iddia ettiği kızını geri istiyor

Baba Erdal Şimşek'in konuşması

Sosyal Medya Genç Kız Jandarma Bild 

-fotoğraf

( AYDIN )- 3 gündür kızından haber alamayan acılı baba yetkililere seslendi AYDIN

- Aydın’ın Karacasu ilçesinde 3 gündür kızından haber alamayan baba Erdal Şimşek, 16 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi’nde yaşayan Erdal Şimşek, kızı Kübra Şimşek’in (16), 17 Mayıs günü baba evinden kaçırıldığını iddia etti. Kızının kaçırıldığını fark eden baba Erdal Şimşek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, genç kızın 61 HA 603 plakalı otomobil ile gittiğini tespit etti. Genç kızın babası Erdal Şimşek, 16 yaşındaki kızının sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıs tarafından kaçırıldığını iddia etti. Yapılan çalışmaların ardından Kübra Şimşek’in Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Çarıkballı köyüne kaçırıldığı öğrenildi. Kızının yerinin tespit edilmesinin ardından acılı baba yetkililere seslenerek kızının geri getirilmesini istedi.“Kızımızı geri istiyoruz”Kızının yaşı küçük olması dolayısıyla kandırılmaya müsait olduğunu ifade eden Erdal Şimşek ise yetkililere seslenerek kızını geri istedi. 16 yaşındaki kızının zihin yaşının 8-10 yaşlarında olduğunu ifade eden baba Şimşek, "Ben kızımı istiyorum. Benim kızım 16 yaşında. 16 yaşındaki bir kızı nasıl kaçırırlar" diyerek tüm yetkililerden yardım istedi.
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