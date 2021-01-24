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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kaçırılan Türk gemisinin birinci kaptanının Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi

Kaçırılan Türk gemisinin birinci kaptanının Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi

Akören mahallesinden görüntüler

Kuru Yük Gemisi Karahisar Allah Batın Saldırı 

-Belediye başkanı ile röportaj

( AFYON KARAHİSAR)-Geminin kaptanının memleketi iyi bir haber bekliyor AFYON KARAHİSAR

- Gine açıklarında korsan saldırısında kaçırılan Türk gemisinin 15 kişilik mürettebatının isimleri belli olurken, bunlardan kaçırılan geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya’nın Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinden olduğu öğrenildi. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli kuru yük gemisine korsanlar tarafından baskın yapılarak gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, Azerbaycanlı 1 denizcinin öldürüldüğü, Mürettebattan 3 kişinin de gemide kaldığı belirtilmişti. Kaçırılan geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya’nın Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Akören mahallesinden olduğu ve ailesinin de İstanbul’da ikamet ettiği belirtildi. Konuyla ilgili konuşan İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, “Nijerya açıklarında bir Türk gemisine yapılan saldırıyı üzüntüyle karşıladık, haberi bu sabah erken saatlerde öğrendim. Bu mürettebatta birinci Kaptan olarak görev alan Mustafa Kaya’nın da İhsaniyeli olması ayrı bir üzücü olay ve Mustafa öz teyzemin torunudur. Vekilimiz Burcu Köksal’la telefon ile görüştük kendisi de olayı yakından takip ediyor ve Mustafa’nın ailesiyle de yakından ilgilenerek bilgilendiriyor. İnşallah en kısa zamanda kaçırılan mürettebatımız sağ salim kurtarılarak ailelerine kavuşur” dedi.

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