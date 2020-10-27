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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kaçan teröristin yerini gösteren kadın konuştu

Kaçan teröristin yerini gösteren kadın konuştu

Çatışma ve patlama

Çatışma Güvenlik Güçleri Kamera Patlama Anı Cep Telefonu 

-Kadının olayı anlatması

( HATAY )- N.K.: " Omuzunda tüfek vardı. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik"- "Allah askerimizi polisimizi korusun teröristin öldüğüne sevindim"- Çatışma ve patlamayla ilgili vatandaşların çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan teröristi güvenlik güçlerine haber veren N.K., "Allah askerimizi polisimizi korusun teröristin öldüğüne sevindim" dedi.
Dün akşam 1 teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K., olay anını anlattı. Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist patlamadan 10 dakika sonra bizim sokağımıza girdi. Omuzunda tüfek vardı. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi.
Allah askerimizi polisimizi korusun teröristin öldüğüne sevindim" dedi.
Bu arada, çatışma ve patlama anına ait vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği yeni görüntülerde ortaya çıktı. (AHS-
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