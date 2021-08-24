Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı



- Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 16 - 22 Ağustos Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 101 bin 400’ü dolu 12 milyon 568 bin 400 makaron, 5 bin 600 adet uyuşturucu hap, 780 paket kaçak sigara, 214 adet elektronik/muhtelif eşya, 132 kilogram tütün, 84 litre sahte alkollü içki, 35 adet sahte bandrol, 23 adet cep telefonu, 1 adet kompresör ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

