Kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - ADANA

- Polisin ev ve iş yerinde arama yapması - Ele geçirilen kaçak ürünlerin sergilenmesi Adana 'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 416 cinsel uyarıcı ürün, 1650 paket sigara, 3 bin 196 puro, 50 paket pipo tütünü, 307 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım