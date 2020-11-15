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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - ADANA

Kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - ADANA

- Polisin evde arama yapması - Evde ele geçirilen kaçak ürünlerden ve tabancadan görüntüler - Depoda arama yapılması - Ele geçirilen kaçak ürünlerden görüntü Adana 'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir ev ve depoda kaçak ürünlerin saklandığını belirledi.İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron, 300 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 145 mermi ele geçirdi.Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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